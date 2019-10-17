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İşsiz sayısı 4 milyon 596 bine yükseldi

TÜİK'in verilerine göre Temmuz ayında işsizlik yüzde 13,9'a, işsiz sayısı ise 4 milyon 596 bine yükseldi.

İşsiz sayısı 4 milyon 596 bine yükseldi

TÜİK'in verilerine göre Temmuz ayında işsizlik yüzde 13,9'a, işsiz sayısı ise 4 milyon 596 bine yükseldi.

17 Ekim 2019 Perşembe 22:25
İşsiz sayısı 4 milyon 596 bine yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2019'a ilişkin işsizlik verilerini açıkladı.

Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz’da geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 13,9'a yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 65 bin kişilik artışla 4 milyon 596 bin kişi olarak hesaplandı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Temmuz’da geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 3,1 puan yükselerek yüzde 13,9 oldu.

İŞSİZLİK ORANI, TEMMUZ’DA BİR ÖNCEKİ

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Tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artışla yüzde 16,5 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 7,2 puan yükselerek yüzde 27,1 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 3,2 puan artışla yüzde 14,2 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı Temmuz’da geçen yılın aynı dönemine göre 748 bin düşüşle 28 milyon 517 bin kişi olurken, istihdam oranı da 1,8 puanlık azalışla yüzde 46,4'e geriledi.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı Temmuz’da geçen yılın aynı dönemine göre 748 bin kişi azalarak 28 milyon 517 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 1,8 puanlık azalışla yüzde 46,4'e düştü.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 130 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 618 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,8'i tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 55,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım ve sanayi sektörlerinin istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan artarken, inşaat sektörünün payı 1,4 puan azaldı.

İş gücü, Temmuz’da geçen yılın aynı dönemine göre 317 bin kişi artarak 33 milyon 113 bin kişi olurken, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 53,8'e geriledi. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,6 puanlık azalışla yüzde 73,2'ye gerilerken, kadınlarda ise 0,2 puanlık artışla yüzde 34,9'a ulaştı. (AA)

Son Güncelleme: 17.10.2019 19:30
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