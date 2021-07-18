İsmail Tekçam’ın babası vefat etti

Önceki dönem Belediye Meclis Üyesi İsmail Tekçam ile Bekir ve Arif Tekçam'ın babası, Çorum Belediyesi çalışanı Hüseyin Aytaş’ın dedesi olan Dursun Tekçam önceki gün hayatını kaybetti.

Dursun Tekçam’ın cenazesi Çorum merkez Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından merkez Düvenci Beldesi’ne bağlı Kışladeresi Mahallesi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

