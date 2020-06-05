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İsmail Küçükkaya, çevre haberlerine çok duyarlı
Türkiye’nin en çok izlenen sabah programının yapımcısı İsmail Küçükkaya, çevre, tarım, kadın ve çocuk hakları, demokratik özgürlükler gibi temel “insanî” konulara daha büyük bir özenle eğiliyor.
Güncel 05.06.2020, 15:38 05.06.2020, 15:52
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Küçükkaya, sabah Fox TV’deki Çalar Saat programında, ÇORUM HABER’i bir kez daha ekrana getirerek, “Dünya Çevre Günü” kapsamında CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın değerlendirmesini içeren “Çorum’un en önemli sorunu Derinçay” başlıklı haberimizi Çalar Saat Ailesi’ne duyurdu.
(Haber Merkezi)
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