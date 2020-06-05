Son Dakika

İsmail Küçükkaya, çevre haberlerine çok duyarlı

Türkiye’nin en çok izlenen sabah programının yapımcısı İsmail Küçükkaya, çevre, tarım, kadın ve çocuk hakları, demokratik özgürlükler gibi temel “insanî” konulara daha büyük bir özenle eğiliyor.

Güncel 05.06.2020, 15:38 05.06.2020, 15:52
20

Küçükkaya, sabah Fox TV’deki Çalar Saat programında, ÇORUM HABER’i bir kez daha ekrana getirerek, “Dünya Çevre Günü” kapsamında CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın değerlendirmesini içeren “Çorum’un en önemli sorunu Derinçay” başlıklı haberimizi Çalar Saat Ailesi’ne duyurdu.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
26°
az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 05 Haziran 2020
İmsak 03:08
Güneş 05:03
Öğle 12:44
İkindi 16:42
Akşam 20:14
Yatsı 22:01

Gelişmelerden Haberdar Olun

@