İsmail Küçükkaya, çevre haberlerine çok duyarlı

Küçükkaya, sabah Fox TV’deki Çalar Saat programında, ÇORUM HABER’i bir kez daha ekrana getirerek, “Dünya Çevre Günü” kapsamında CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın değerlendirmesini içeren “Çorum’un en önemli sorunu Derinçay” başlıklı haberimizi Çalar Saat Ailesi’ne duyurdu.

(Haber Merkezi)