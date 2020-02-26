İsmail Kakaç İlkokulu’nda afet tatbikatı

Çorum Belediyesi İtfaiye Ekipleri’nin katıldığı tatbikat, sirenlerin çalması ile başladı. Siren sesi ile birlikte öğrenciler sınıfları boşaltarak bahçeye inerken, tahliye tatbikatının ardından kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat gereği binada yaralanan ve mahsur kalan öğrenciler itfaiye merdiveni açılarak binadan çıkarıldı.

Okulun bahçesinde toplanan öğrenci ve öğretmenlere, Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır tarafından afetlerin insani kusurlardan olabileceği gibi doğal şartlarla da gerçekleşebileceği, afet öncesinde alınacak tedbirler ve afet sonrasında yapılacak müdahalelerin hayati derecede önem taşıdığı ifade edildi.

Özçakır “Afetler can almaz, bilgisizlik ve tedbirsizlik can alır. Biz gerekli önlemleri önceden alırsak, afet sırasında ve sonrasında yapmamız gereken temel davranışları bilirsek afetten en az zararla kurtulabiliriz” şeklinde uyarılarda bulundu.

Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri ve okul yangın söndürme ekibi, uygulamalı olarak yangın tüpleri ile yangına müdahale ederek, olası bir yangında yapılacakları uyguladı. Öğrencilerin heyecan ve ilgiyle takip ettiği tatbikat başarılı bir şekilde sona erdi.(Haber Merkezi)