Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
115171
ALTIN
325.018
DOLAR
6.1578
STERLİN
7.9527
EURO
6.6877

İsmail Kakaç İlkokulu’nda afet tatbikatı

İsmail Kakaç İlkokulu’nda afet bilincinin oluşması yönündeki çalışmalar yangın, kurtarma ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İsmail Kakaç İlkokulu’nda afet tatbikatı

İsmail Kakaç İlkokulu’nda afet bilincinin oluşması yönündeki çalışmalar yangın, kurtarma ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 19:34
İsmail Kakaç İlkokulu’nda afet tatbikatı

Çorum Belediyesi İtfaiye Ekipleri’nin katıldığı tatbikat, sirenlerin çalması ile başladı. Siren sesi ile birlikte öğrenciler sınıfları boşaltarak bahçeye inerken, tahliye tatbikatının ardından kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat gereği binada yaralanan ve mahsur kalan öğrenciler itfaiye merdiveni açılarak binadan çıkarıldı.

Okulun bahçesinde toplanan öğrenci ve öğretmenlere, Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır tarafından afetlerin insani kusurlardan olabileceği gibi doğal şartlarla da gerçekleşebileceği, afet öncesinde alınacak tedbirler ve afet sonrasında yapılacak müdahalelerin hayati derecede önem taşıdığı ifade edildi.

Özçakır “Afetler can almaz, bilgisizlik ve tedbirsizlik can alır. Biz gerekli önlemleri önceden alırsak, afet sırasında ve sonrasında yapmamız gereken temel davranışları bilirsek afetten en az zararla kurtulabiliriz” şeklinde uyarılarda bulundu.

Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri ve okul yangın söndürme ekibi, uygulamalı olarak yangın tüpleri ile yangına müdahale ederek, olası bir yangında yapılacakları uyguladı. Öğrencilerin heyecan ve ilgiyle takip ettiği tatbikat başarılı bir şekilde sona erdi.(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Çerkes Fed, 'Çerkes Soykırımının tanınması' talebiyle TBBM'ye başvurdu
Çerkes Fed, 'Çerkes Soykırımının tanınması' talebiyle TBBM'ye başvurdu
Hitit Üniversitesi'nde çevreci gençler yetişiyor
Hitit Üniversitesi'nde çevreci gençler yetişiyor
Çorum'a 28 doktor atandı
Çorum'a 28 doktor atandı
Refah gençliğinden müftü yardımcılarına ziyaret
Refah gençliğinden müftü yardımcılarına ziyaret
3.508 çift evlendi, 881 çift boşandı
3.508 çift evlendi, 881 çift boşandı
“ÇORUM HABER’in büyük görev ve sorumluluk bilinci”
“ÇORUM HABER’in büyük görev ve sorumluluk bilinci”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim