İşleyen: “Din görevlileri çok okuyarak kendini geliştirmeli”

İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından karşılanan Dr. Burhan İşleyen ve beraberindeki heyet ilk olarak Vali Mustafa Çiftçi’ye makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Ardından İl Müftüsü Biçer, Müftü Yardımcıları ve İlçe Müftüleri ile bir toplantı yapan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşleyen’e İl Müftülüğü’nün faaliyetleri ile ilgili de sunum yapıldı. Toplantı gündemdeki konuların görüşülmesi ve istişarelerde bulunulması ile sona erdi.

DİN GÖNÜLLÜLERİ İLE BİRARAYA GELDİ

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, Devlet Tiyatro Salonu’nda cami görevlileri ve Kur’an kursu öğreticilerinin hazır bulunduğu aylık mutat personel toplantısına da katıldı.

Toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Cemalettin Gezgiç, Basılı Yayınlar Daire Başkanı Bünyamin Kahraman, Atama Daire Başkanı Uğur Yılmaz, Müftü Muharrem Biçer, Müftü Yardımcıları Adem Aygül, Fatih Kaya ve Yıldız Üveyik ile şube müdürleri ve müftülük personeli de hazır bulundu.

İl Müftü Muharrem Biçer’in açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Daire Başkanı Kahraman, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini yayınları hakkında bilgiler verdi. Ardından din gönüllülerine hitap eden İşleyen; “Din gönüllüsü çok okumalı, araştırmalı, kendini geliştirmeli, dopdolu olmalı ve okuduklarını yaşamalı, hayatına uygulamalıdır ki topluma sözleri tesir etsin, insanlığın hidayetine vesile olabilsin” ifadelerini kullandı.

Dr. Burhan İşleyen daha sonra din gönüllülerinin istek ve şikayetlerini de dinledi. Toplantı sonunda Müftü Biçer, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşleyen’e hediye takdimi ile son buldu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşleyen Çorum’da sabah namazında Mehmet Zahit Kotku Camii'nde üniversiteli gençlerle de bir araya geldi. Kerebi Gazi GSB Erkek Öğrenci yurdunda kalan gençlerle birlikte sabah namazını camide eda eden İşleyen, daha sonra Çorum Diyanet Gençlik Merkezi’ne geçerek burada gençlerle hasbihal etti.

Kahvaltı ikramının yapıldığı programa İl Müftüsü Biçer, Müftü Yardımcıları, şube müdürleri, din hizmetleri uzmanları, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. İşleyen ayrıca bazı 4-6 yaş Kur’an kursları da ziyaret etti.



(Volkan SINAYUÇ)

