İşletmelere “sanayi sicil belgesi” uyarısı

Sanayi sicil belgesi sahibi işletmeler yıllık işletme cetvellerini bildirmezlerse para cezası ile karşılaşacak.

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada işletmelere yıllık işletme cetvelleri ve sanayi sicil belgesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada; “Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 5.Maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yıl 01 Ocak ve 30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla ait (Yıllık Ciro Bilgisi, Kapasite Kullanım Oranı Bilgisi, Çalışan Sayısı, Tüketilen Enerji, Üretim Şekli, Üretim Bilgisi ve Atık Madde Bilgilerini) yıllık işletme cetvellerini eksiksiz doldurarak sistem aracılığıyla internet ortamından on-line olarak veya zorunlu hallerde (sadece sistem arızasında) bağlı bulundukları ilin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yazılı olarak vermeleri gerekmektedir” denildi.

Yıllık işletme cetvelini sanayi işletmelerinin her yıl vermek zorunda olduğu belirtilen açıklamada; “Bir önceki yıla ait faaliyetleri ile ilgili yıllık işletme cetvelini; ‘’Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’’ veya ‘’ https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/’’ adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak ‘’ İşletme ‘’ menüsüne girildikten sonra çıkan ekranda ‘’Belge No ile İşletmemi Getir’’ veya ‘’Kayıtlı İşletmelerim’’ menüsünden işletme çağırılarak Yıllık İşletme Cetveli için gerekli bilgiler doldurulup giriş yapılarak sistem üzerinden İl Müdürlüğüne Gönder butonuna tıklanarak on-line olarak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gönderilecektir. Sanayicilerimizin 1730 TL ‘lik idari para cezasına muhatap olmamaları için İnternet ortamındaki on-line girişlerin son gün olan 30 Nisan 2021 tarihinde sistemde yoğunluk olacağı ve olası sistem arızalarının olabileceği dikkate alınarak en son güne bırakılmaması gerekmektedir. Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini 30 Nisan 2021’ e kadar internet ortamında süresi içinde giriş yapmayan veya zorunlu hallerde İl Müdürlüğüne yazılı olarak vermeyen işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 9.Maddesi gereğince Bin 730 TL lira idari para cezası uygulanacaktır” görüşüne yer verildi.

