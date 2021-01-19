İşletmelerden enerji verimliliği desteği için başvurular alınıyor

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerjiye talebin her geçen yıl artış gösterdiğini ve bu talebin başında sanayi sektörünün yer aldığını hatırlatan OKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yalçın, enerji dendiğinde akla ilk olarak elektriğin geldiğini, sanayi sektörünün de ülkemizdeki elektrik tüketiminin yüzde 55’i gibi bir paya sahip olduğunu açıkladı.

Sanayi sektörünün gerek yüksek enerji tasarruf potansiyeline sahip olması, gerekse de sanayide tüketilen enerjinin çoğunlukla ticari enerji olması sebebiyle enerji verimliliği çalışmalarında öncelikli ele alınması gereken bir sektör olduğunu da hatırlatan Yalçın, “Mühendislik çalışması yapılması şarttır. Genel olarak sanayi tesislerinde yüksek verimli motor kullanımı, basınçlı hava sistemlerindeki kaçakların önlenmesi, yakma havasının ısıtılması, kirletilmiş akışkandan ısı geri kazanımı, sıcak ve soğuk yüzeylerin izolasyonu, boşta çalışma süresinin azaltılması, tesislerde elektrik güç faktörünün düzeltilmesi gibi pek çok tedbir ile enerji verimliliği sağlanabilir. T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca, işletmelere yönelik 2021 Yılı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları açılmış olup 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecektir” diye konuştu.

Asıl faaliyet alanı elektrik üretimi olan, elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler dışında kalan, yıllık toplam enerji tüketimleri asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) olan ticaret ve / veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin “Verimlilik Artırıcı Projeler” ve “Gönüllü Anlaşmalar” adı altında iki alt programda uygulanan enerji verimliliği desteğinden yararlanabileceğini de bildiren OKA Koordinatörü Yalçın, işletmelerin yatırım geri dönüş süresi 5 yıldan az olan 1-5 milyon TL bütçeli projelerinin yüzde 30’u kadar destek alabileceğini de hatırlatarak ayrıntılı bilginin T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına ait https://enerji.gov.tr/duyuru-detay?id=107 adresinden alınabileceğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)