“İslami finans sektörü gelişiyor”

Bazı akademisyenlerin video konferans yöntemi ile bağlanarak bildirilerini sunacağı sempozyumun açılışına Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, İl Müftüsü Muharrem Biçer, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Türkiye’de İslami finans ve sigortacılık sektörü faaliyetlerinin dinimize uygun şekilde yürütülmesine katkı vermek amacıyla düzenledikleri sempozyumun iki gün süreceğini, 6 Arapça, 4 İngilizce ve 38 Türkçe olmak üzere çok sayıda bildirinin yayınlanacağını vurgulayan HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, faiz ile emeğin yan yana gelemeyeceğini belirterek İslami finans ve sigortacılık sisteminin son yıllarda geliştiğini vurguladı.

HİTÜ Çorum Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesi Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, iki gün sürecek sempozyuma Türkiye’nin yanısıra Malezya, Fas, Endonezya ve Pakistan'dan 24 üniversitenin katılım sağlayacağını söyledi. Öztürk, sempozyumun ilk gününde İslami sigortacılık, ikinci gününde de İslami finans konusunun ele alınacağını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sempozyumun büyük bölümünün çevrim içi oturumlarla geçeceğini belirten Rektör Öztürk, insan hayatının güzelliklerin yanı sıra çeşitli riskleri de barındırdığını da vurgulayarak insanların bu riskleri kendi yetenekleriyle aşmak durumunda olduğunu ifade etti.

Riskin giderilmesi için tarih boyu çeşitli sistemlerin geliştirildiğini belirten Öztürk, şöyle devam etti: “4 bin 500 yıl önce başlayan sigortacılık tarihinden bahsedilir. Ancak bu tabii bilinen insanlık tarihi. Yazılı olmayanları Allah bilir. Dolayısıyla tedbirli olmak insan için her zaman geçerli. Ancak bunun örgütlü hale gelmesi ise farklı metotlarla olmuş. Peygamber efendimizin döneminde geliştirilmiş akile müessesesinden bahsedilir. Ecdadımızın Selçuklu döneminde derbent teşkilatını müessese haline getirerek bir şekilde tedbirleri yürütmeye çalıştığını görüyoruz. Osmanlı'da da çeşitli yardım ve destek kuruluşlarının kurulduğunu görüyoruz”

“Bugün çok yönlü, hele de kapitalist, konvansiyonel modeller çerçevesinde oluşmuş ciddi risk alanları var” diyen Rektör Öztürk, gerçek ekonomik değişimin olmadığı, sanal, bazı değiş tokuşlarla ekonominin bir şekilde yerine oturduğu ve bu şartlarda kar ve zarar oluştuğu bir konvansiyonel sistemden bahsedildiğine işaret etti. Öztürk şunları söyledi: “Bizim dinimize göre sanal olan, gerçek olmayan, alın teri, emek karışmamış ve içinde de ticari olarak belli bir risk alanı oluşmamış bir şey helal değildir. Faize onun için karşıyız. Faiz ile emeğin yan yana gelmeyeceğini, birikimin, tedbirin yan yana gelmeyeceğini onun için düşünmekteyiz. Bunu vahi belirlemiş, sünnettullah tamamen metodolojisini koymuş. Şu an yeni yapılan çalışmalarda da inşallah bu pratiğin bugüne nasıl yansıtılabileceğinin çabasında olmak biz Müslümanların boynunun borcudur. Bu vesileyle buradayız. Konvansiyonel araçların, sigortacılık ve finans araçlarının karşısında İslami sigortacılık yavaş yavaş bize de gelmeye başladı. Ancak detayları, nüansları, yerleşmesi gereken bazı önemli yöntem, anlayışlar var, atmamız gereken adımlar var. Müslüman kazancını helal yoldan kazanması ve helal yoldan elinden çıkarması gerekiyor. İnşallah dinimizin temel ilkelerine uygun şekilde adımlar atmak üzere çalışmamızın bize katkı sunacağına inanıyorum”

Sempozyumun açılışına katılan Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü de konuşma yaptı. Çöplü, sigortacılık ve finans alanında uzman akademisyenlerin etraflıca tartışacağı konuların ve burada alınacak kararların faydalı olacağını ifade etti.

“İmanımız ile birlikte imkanlarımızı da iyi değerlendirerek İslami finans sektörüne yönlendirmeliyiz” diyen Çöplü bu konuda bazı eksiklerimizin bulunduğunu, bu kapsamda Belediye olarak Çimento Fabrikası’nın satın alınması sürecinde bir katılım bankası ile anlaştıklarını, bu sempozyumun bu nedenle İslami finans ve sigortacılık konusunda aydınlatıcı olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu’nun mesajlarının okunduğu açılışta İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak, Üniversiteler Arası Kurul Başkanı Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın ve Prof. Dr. Hayrettin Karaman da birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Salonu ve Prof. Dr. Arif Ersoy Salonu’nda gün boyu süren sempozyumda çeşitli konularda akademisyenler tarafından bildiriler sunuldu. Sempozyum bugün yapılacak oturumlar ile sona erecek.

(Haber Merkezi – AA)