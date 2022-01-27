İŞKUR’dan istihdam garantili kurs

25 kişilik açılacak kursun eğitimleri, Buharaevler Mahallesi Mahmutevler Caddesi No: 35 üzerinde bulunan Armina Konfeksiyon’da verilecek.

Haftada 6 gün süreyle verilecek eğitim, 14Şubat 20212 tarihinde başlayıp 3 ay sürecek.

Kursa katılmak için “İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 18 -40 yaşında bay - bayan olmak, en az okuryazar olmak, öğrenci olmamak (yükseköğretim ve açık öğretim öğrencilerinin başvurusunda engel yoktur), İŞKUR'un kurs,

Toplum Yararına Programı (TYP), İşbaşı Eğitim Programı (İEP) programlarından son 6 ay içerisinde faydalanmamış olmak, emekli veya aktif sigortalı olmamak” şartı aranırken, son başvuru tarihinin 7 Şubat olduğu belirtildi.

Kurs için kursiyer seçimlerinin 8 Şubat 2022 tarihinde saat 10.00’da İŞKUR İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirileceği açıklandı. (Haber Merkezi)