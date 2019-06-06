İŞKUR’dan “iş kulübü” hizmeti

İş Kulüplerinde; çalışmak isteyen herkese göre bir iş bulunduğunu, o işe girebilmek için neler yapılması gerektiğini, tecrübe sahibi olmadan da iş bulunabileceğini, hangi yollarla iş aranabileceğini, iyi bir özgeçmişin nasıl hazırlanacağını, iş görüşmelerinde nasıl davranılması gerektiğini, işe kabul edilmek için küçük ama önemli detayları, alanında tecrübeli iş ve meslek danışmanlarından bu bilgilerin teorik olarak öğrenilebileceğini kaydeden Karaman, açıklamasının devamında şu bilgileri verdi:

“Katılımcılar 6-15 kişilik gruplar şeklinde 2-5 gün arası süren eğitimlerle hem eğlenecek hem öğrenecek hem de pratik yapma imkânı bulacaklar. Bu süreçte, İş Kulübü programını tamamlayıp işe giren eski katılımcılarımızın ve özel firmaların İnsan Kaynakları departmanın da görev yapan insan kaynakları uzmanlarından tecrübelerini dinleyerek iş bulmaları kolaylaştırılacak.

Çorum İş Kulübü olarak ilkini 28-30 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz eğitimimiz Çorum Belediye Başkanlığı ve Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü katkılarıyla Çorum Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde denetimleri devam eden 15 kişilik gruba iş arama beceri, kendini tanıma, etkin bir öz geçmiş hazırlama, iş arama ağı, telefonla iş görüşmesi, mülakat ve mülakat teknikleri gibi bir çok konunun ele alındığı eğitim verilmiştir.

Temel amacı çalışmak isteyen herkese iş olduğu fikrinin işsizlerde oluşmasını sağlamak olan İş Kulübümüz, ayrıca işsizlerin öz güvenini yükselterek ve gerekli sunum tekniklerini uygulayarak işsizlerin açık işlere yönlendirilmelerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Eğitim sonrasında katılımcıların hedefine ulaştığındaki mutluluğunu görmek, bizlere her geçen gün daha da güç veriyor. İş bulmakta zorlanan vatandaşlarımızı Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün yeni bir hizmeti olan İş Kulübü eğitimlerine davet ediyor Bu Kulüpte iş var diyoruz.” (Haber Merkezi)