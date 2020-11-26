İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlü istihdamına destek

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarını kullanmaya yetkili komisyonun kararı çerçevesinde bugüne kadar 35 adet kendi işini kurma projesi başlattıklarını ve 28 adet projenin de devam ettiğini belirten Tuzcu, projeler kapsamında bu güne kadar 1.105.944 liralık kaynak tahsis edildiğini söyledi.

Kurum olarak istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Tuzcu, bu kapsamda bu güne kadar istihdamında güçlük çekilen engelli ve eski hükümlü toplam 35 kişiye kendi işini kurmaları yönünde destek verildiğini bildirdi.

Projelerin İŞKUR’un gözetimi ve denetiminde başarılı bir şekilde devam ettiğini, destek verilen kişilere ek olarak 2021 yılında da engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hayallerindeki projelerini gerçekleştirmeleri yönünde fırsat vereceklerini söyleyen Tuzcu, aklında bir projesi olup da bu güne kadar maddi yetersizlik nedeniyle gerçekleştirme fırsatı bulamayan engelli ve eski hükümlüleri hayallerini gerçekleştirmek üzere İŞKUR’a beklediklerini belirtti. Tuzcu, Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 2021 yılında da desteklerin devam edeceğini, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü yurttaşların başvurularının kurum internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) “duyurular” bölümünde yayınlanan 2021/1 “Başvuru Rehberi” doğrultusunda alınacağını bildirdi. (Haber Merkezi)