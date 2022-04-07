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İŞKUR’dan 6 kişilik TYP istihdamı

Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Levent Tuzcu, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 kişinin 3 ay süreyle istihdam edileceğini açıkladı.

Güncel 07.04.2022, 18:26
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İŞKUR’dan 6 kişilik TYP istihdamı

15 Nisan 2022’de başlayıp 30 Haziran 2022 tarihinde sonlandırılacak olan programın konusunun Çorum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı yerlerde çevre temizliği faaliyetleri olduğunu belirten Tuzcu, “Katılımcılara program süresince asgari ücret ödenecek olup, finansmanı İŞKUR tarafından sağlanacaktır” dedi.
Başvuruların 7-11 Nisan arasında alınacağını ve katılımcıların yönetmeliğe göre geçerli başvurular içerisinden 13.04.2022 Çarşamba günü saat 10.00’da noter kurası yöntemiyle belirleneceğini söyleyen Tuzcu, “Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın 11/04/2022 Pazartesi gününe kadar (Pazartesi günü dahil), ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir. İŞKUR İl Müdürlüklerinden/Hizmet Merkezlerinden program başvuruları alınmayacak olup başvuru esnasında problem yaşayanlar kurumla irtibata geçebilir.
Ayrıca, on iki ay içerisinde TYP’den toplam 9 (dokuz) aydan az faydalanmış olanlar toplam 9 aya tamamlanacak şekilde bu programlardan faydalanabileceklerdir. 
Bir kişi aynı anda açılacak TYP’lerden yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecektir. 
TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin 1,5 (bir buçuk) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz. 
Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz.
Katılımcı seçimi ile belirlenen listeler nihai liste olmayıp gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan programlar başlatılmayacaktır” dedi. (Haber Merkezi)
 

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