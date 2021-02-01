İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 18.156

“2020 yılı sonu itibariyle kurumumuzda 37.343 kişi işgücü olarak kayıtlıdır. Toplam kayıtlı işsiz 18.156 kişidir” ifadelerine yer verilen açıklamada, 2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle kamu ve özel sektör işyerlerinden toplamda 6.519 adet açık iş ilanı alındığı ve 5.747 kişinin işe yerleştirilerek açık işlerin % 88’inin karşılandığı bildirildi.

İŞKUR İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Özel sektörde yılsonu itibariyle işe yerleşenlerin sayısı 5.747 kişidir. İşe yerleşenlerin % 44’ü nitelik gerektirmeyen meslekler grubundadır. İşe yerleşenlerin 1.741’i kadın, 4.006’sı erkektir.

İşsizlik ödeneği başvuru raporları incelendiğinde 2020 yılında İl Müdürlüğümüze 10.614 adet işsizlik ödeneği başvurusunda bulunulduğu ve bu başvuruların 2.053’ünün olumlu sonuçlanarak hak sahiplerine ödeme yapıldığı görülmüştür. Yıl içerisinde kısa çalışma ödeneğine ise 2.285 özel sektör işyeri tarafından başvuru yapıldığı ve toplam 16.865 vatandaşımızın kısa çalışma ödeneğinden faydalandırıldığı tespit edilmiştir.

2020 yılı danışmanlık hizmetleri verilerine göre yılsonu itibarı ile iş ve meslek danışmanları tarafından toplamda 16.025 danışana, danışmanlık hizmeti verilmiştir.

2020 yılı için İl Müdürlüğü olarak belirlenen hedefimiz 4.000 işbaşı eğitim programı katılımcısı iken, 4.963 katılımcı işbaşı eğitim programından faydalandırılmıştır. Ayrıca 482 kursiyer meslek edindirme kurslarından faydalanırken, 583 vatandaşımız da toplum yararına programlardan faydalanmıştır.” (Haber Merkezi)