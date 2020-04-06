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İŞKUR ödemelerinde yeni önlem

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bazı illerde giriş çıkışların kısıtlandırılması sonucu veya herhangi bir nedenle resmi ikametinde bulunmayan vatandaşların işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerini kolaylıkla alabilmeleri için yeni önlemler alındığı ifade edildi.

İŞKUR ödemelerinde yeni önlem

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bazı illerde giriş çıkışların kısıtlandırılması sonucu veya herhangi bir nedenle resmi ikametinde bulunmayan vatandaşların işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerini kolaylıkla alabilmeleri için yeni önlemler alındığı ifade edildi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 17:54
İŞKUR ödemelerinde yeni önlem

Tüm İŞKUR ödemesi hak sahiplerini de kapsayan bu uygulama ile hak sahiplerinin kayıtlı cep telefonlarına PTT internet sitesine yönlendirecek özel bir linkin, SMS ile gönderileceğinin belirtildiği açıklamada, hak sahibi vatandaşların, bu internet sitesi linki üzerinden kişiye özel tek kullanımlık form dolduracağı, bu form ile hak sahibi ödeme bedellerinin sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebileceği belirtildi.

2020 yılı Mart ayına ait İşsizlik Sigortası ödemesi hak sahibi olup mevcut cep telefonu numarasına SMS gelmeyenlerin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi "ALO 170" iletişim hattından sistem üzerindeki telefon numaralarını güncellemeleri gerektiğinin hatırlatıldığı açıklamada, Koronavirüs tehdidine karşı, herkesin sağlığını korumak, sosyal mesafe kuralını uygulamak amacıyla İŞKUR ödemelerini PTT dağıtıcıları aracılığıyla vatandaşların PTT iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan evlerinde teslim edildiği kaydedildi. (Haber Merkezi)

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