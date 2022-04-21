İŞKUR destekleri için bilgilendirme çalışması

İŞKUR Müdürü Tuzcu, Genel Müdür Oğuz Kağan Güldoğan’ın selamlarını iletirken, işbaşı eğitim programları ve Kurum’un diğer destekleri hakkında işverenleri bilgilendirmek üzere yoğun bir çaba içine girdiklerini, Çorum’un istihdam yönünden iyi düzeyde oluşu nedeniyle de ayrı bir memnuniyet duyduklarını söyledi. (Taner ŞİMŞEK)

