İŞKUR destekleri için bilgilendirme çalışması
İŞKUR Çorum İl Müdürü Levent Tuzcu, İletişim Sorumlusu Samet Kaplan ile birlikte dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştü.
Güncel 21.04.2022, 18:27
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İŞKUR Müdürü Tuzcu, Genel Müdür Oğuz Kağan Güldoğan’ın selamlarını iletirken, işbaşı eğitim programları ve Kurum’un diğer destekleri hakkında işverenleri bilgilendirmek üzere yoğun bir çaba içine girdiklerini, Çorum’un istihdam yönünden iyi düzeyde oluşu nedeniyle de ayrı bir memnuniyet duyduklarını söyledi. (Taner ŞİMŞEK)
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