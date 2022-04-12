İskilip’te Kuran Kursu’na çevre düzenlemesi yapılacak

Belediye, İskilip İlçesi Hacıpınar Mahallesi Namlı Sokak Bin 730 metrekarelik alanda bulunan Ebussuud Efendi Erkek Kuran Kursu’nun çevre düzenlemesi yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale etti.

İhale Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda gerçekleştirildi. Yaklaşık maliyeti 397 bin 947 TL olan ihaleye bir firma katıldı. Kozkent Spor Ekipmanları İnşaat Mühendislik firmasının belgeleri ve teklifleri incelendi. Buna göre Kozkent Spor Ekipmanları firması çevre düzenlemesi işi için 419 bin 19 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın ihale sonucunun firmaya resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

