İskilip’te KHGB seçimi

İskilip Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını geçtiğimiz günlerde köy ve mahalle muhtarları ile diğer ilgililerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

İskilip Öğretmenevi Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda KHGB encümen üyeliği seçimi de yapıldı. Buna göre bir yıl süre ile görev yapacak İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarları arasında seçimde kıyasıya bir yarış yaşandı.

Seçim sonunda İl Genel Meclisi üyeleri adına Doğan Uçar ve Duran Bıyık, muhtarlar adına ise Sorkun Köyü Muhtarı Mehmet Korçoban ile Yavu köyü Muhtarı Adem Yılmaz encümen üyesi seçildi.

(Haber Merkezi)

