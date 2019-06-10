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İskiliplilerin yol sorunu İl Genel Meclisi’nde görüşüldü

“200 metre ilerideki kavşak kullanılırsa mağduriyet kalmaz”

İskiliplilerin yol sorunu İl Genel Meclisi’nde görüşüldü

“200 metre ilerideki kavşak kullanılırsa mağduriyet kalmaz”

10 Haziran 2019 Pazartesi 22:22
İskiliplilerin yol sorunu İl Genel Meclisi’nde görüşüldü

Çevre ve Sağlık komisyonu Başkanı Abdullah Tiryaki, İskilip şehir merkezinden geçmekte olan, karayollarına ait çevre yolunun, Hacıpiri Mahallesi, Beşevler mevkiinde ki ve Ergenekon Sokak da ki oturmakta olan vatandaşların on yıldır evlerine geçiş de mağdur olmaları nedeniyle yaptıkları şikayeti incelediklerini belirterek konuyla ilgili hazırlanan raporu meclis üyelerine sundu.

Yolun Karayollarının sorumluluğu altında olduğunu ve çözüm bulunamaması nedeniyle geçmişte mahalle sakinlerinin yetkililerin dikkatini çekmek adına eylem yaptıklarını belirten Tiryaki, tüm yaşananlara rağmen Karayolları yetkililerinin çözüm üretme adına duyarsız kaldığının bilindiğini kaydetti. Bu durumun insanların sağlığını da etkilediğini kaydden Abdullah Tiryaki, komisyon tarafından yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, Karayolları Osmancık şube şefliği ile görüşüldüğünü, İskilip Tosya yolu bölünmüş yol açılması nedeniyle Hacıpiri Mahallesi’ndeki mahalle sakinlerinin 150 metre ile 200 metre arası döner kavşak kullanmaları halinde mağduriyetin söz konusu olmadığını komisyonun yapacağı başka bir hususun bulunmadığını dile getirdi. (Erkan BAYATLI)

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