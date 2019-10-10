İskilip’in talepleri Ankara’da dile getirildi

Verimli geçtiği ifade edilen Ankara ziyaretinde, İskilip hakkında çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunulduğunu ifade eden Mustafa Lek, Ankara'da birçok önemli isimle bir araya geldiklerini söyledi. İlk olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i ziyaret ettiklerini ifade eden Lek, İskilip Ziraat Odası Başkanı S. Mücahit Şahin ve İl Genel Meclis Üyesi Duran Bıyık ile gerçekleştirilen ziyarette devam eden projeler hakkında istişarelerde bulunarak talepleri içeren dosyaları sunduklarını söyledi.

Karaburun, Yalakçay, Kılıçdere, Veletler, Örübağ, Musular, Kazanlı, Yerlikoy, Çukurköy, Eskiköy, Kayaağzı ve Karlık köylerinin arazilerinin yaklaşık 220.000 hektar alanının Obruk Barajı’ndan pompaj ile sulanması projesi ve ödeneği hususunda taleplerini ilettiklerini belirten Lek, ayrıca ziyarette ilçenin tarımsal potansiyeli hakkında bilgi verdiklerini kaydetti.

Sulamaya açılacak arazinin ırmak kenarında ve bölgenin coğrafik şartlarının elverişliliğinden dolayı mikro klima iklim özelliklerine sahip olduğunu dile getiren Lek, bundan dolayı sulanacak birçok arazide yılda iki ürün alınabilme imkânına kavuşabileceğini anlattıklarını dile getirdi.

Bölgede seracılığa elverişli birçok alan bulunduğundan dolayı organize seracılık bölgesi belirlenerek burada sera kuracak çiftçilere yer temini ve sera kuruluşlarında özel olarak desteklenmesi ve seracıların bir arada hareket edebilmeleri için bir yapılanma kurulmasının desteklenmesi hususunda taleplerini de incelediklerini anlatan Mustafa Lek, projeleri tamamlanmış olan Kayaağzı, Aşağı-Yukarı Örenseki, Kutluözü, Yenice göletleri yapım ihalelerinin yapılabilmesi için ödenek aktarımının sağlanması, atıl durumdaki yem fabrikasının ekonomiye kazandırılması için talepte bulunduklarını söyledi. İskilip’in taleplerini dinleyen Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in daha sonra başta DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın olmak üzere bakanlık yetkililerini arayarak belirtilen projelerle ilgilenilmesi konusunda talimat verdiğini anlatan Mustafa Lek, İskilip heyeti olarak daha sonra Bakan Yrd. Fatih Metin’in talimatı ile DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın’ı da ziyaret ettiklerini ifade etti. (Haber Merkezi)