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İskilip oyunları ve Dede Korkut

Halen Çorum Bahçelievler Anadolu Lisesi’nde Felsefe Öğretmeni olarak görev yapan Duygu Bayram’ın “Dede Korkut Hikayelerinin Felsefi Analizi” isimli araştırma kitabı yayımlandı.

İskilip oyunları ve Dede Korkut

Halen Çorum Bahçelievler Anadolu Lisesi’nde Felsefe Öğretmeni olarak görev yapan Duygu Bayram’ın “Dede Korkut Hikayelerinin Felsefi Analizi” isimli araştırma kitabı yayımlandı.

03 Eylül 2019 Salı 22:47
İskilip oyunları ve Dede Korkut

Halen Çorum Bahçelievler Anadolu Lisesi’nde Felsefe Öğretmeni olarak görev yapan Duygu Bayram’ın “Dede Korkut Hikayelerinin Felsefi Analizi” isimli araştırma kitabı yayımlandı.

Araştırma Yayınları bünyesinde basılıp, editörlüğünü Prof. Dr. Mevlüt Uyanık’ın yaptığı “Felsefeyi Anadolu’da yeniden yurtlandırmak” üst başlığıyla yayımlanan kitap, Dede Korkut Hikâyelerini ele alarak bunların Anadolu toprağı ile bağlantısını felsefi yönden inceleyip, felsefenin yüzlerce yıl ihmal edildiği Anadolu toprağında yeniden yeşerip yurtlanmasını amaçlıyor.

Yazar, kitabının önsözünde “Geleceği görmek için geçmişe bakmak gereklidir düşüncesinden hareketle çalışmamızda geçmişin ifadesi olan mitolojiler, destanlar, efsaneler ve hikâyelerle birlikte geleceğin akla dayalı tasarımlarını içeren ütopyalara da yer verdik. Böylece ‘Felsefeyi Anadolu’da Yurtlandırmak’ projesi kapsamında bir ayağımız bütün düşünce tarihinin verileri üzerinde dolaşırken, diğer ayağımız Anadolu topraklarında olacaktır. Görüldüğü üzere yerli ve milli olmak ve kültürel tarihimizin verilerini günümüze taşıyabilecek şekilde yeniden yorumlamak temel amacımızdır.” diyerek kitabının yazılış amacını belirtiyor.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olduktan sonra Çorum’un çeşitli yerlerinde sınıf ve felsefe öğretmenliği yapan, Bu arada da Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalında yüksek lisans öğrenimini tamamlayarak mezun olan Duygu Bayram, 1980 İskilip doğumlu, evli ve iki çocuk annesi. (Haber Merkezi)

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