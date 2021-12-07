İŞKAD’ın 7. kuruluş yıldönümü...

Ekonomik, sosyal ve kültürel etkinlikleriyle Çorum’a aydınlık pencereler açan Çorum İş Kadınları Derneği’nin 7. kuruluş yıldönümü, Katipler Konağı’nda verilen yemekle kutlandı.

Yemeğe, İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli, Başkan Yardımcısı Semra Şahin, yönetici ve üyeler Pelin Tuğut, Ebru Gül Çömüz, Nevin Yılmaz, Perinay Tahtasız, Beyza Kabasakal, Şaziye Bektaş, Gizem Tosun Çan ve Olcay Ünal katıldı. Yemeğin dernek dışından konukları ise, duayen gazeteci Mehmet Yolyapar ile Şapinuva Kazı Başkanı Önder İpek’ti.

2014 yılında kurulan İŞKAD’ın yıldönümü ile birlikte 5 Aralık Kadın Hakları Günü’nün de kutlandığı yemekte, Pelin Tuğut ile Ebru Gül Çömüz’ün yaş günleri nedeniyle de arkadaşları tarafından pasta kesildi.

(Haber Merkezi)

