Işık Psikolojik Danışmanlık Merkezi açıldı

Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 2. Sokak No: 1/A adresinde açılan Psikolojik Danışman Tuba Hamoğlu’nun kurucusu olduğu Işık Psikolojik ve Danışmanlık Merkezi’nde çocuk, ergen, yetişkin psikolojisi, aile danışmanlığı, sınav kaygısı, ilköğretime hazır oluş testi, minnesota çok yönlü kişilik envanteri, oyun terapisi, sanat terapisi ve atölye çalışmaları alanlarında danışmanlık hizmeti veriliyor.

“OYUN TERAPİSİ NEDİR?”

Danışmanlık merkezinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Psikolojik Danışman Tuba Hamoğlu, “Ailelerden en çok oyun terapi odası işlevi ve burada neler yapıldığı konusunda soru alıyoruz. Oyun terapisi, oyun ve oyuncaklar aracılığı ile çocukların kendilerini ve ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan terapi türüdür. Yetişkinler için konuşma ne ise çocuk için oyun aynı şeydir. Oyun çocuk için duygularını ifade etme, keşfetme, deneyim kazanma, isteklerini aktarma, sosyalleşme ve iletişim kurma yeridir” dedi.

“HER SEANS SONRASI DEZENFEKTE EDİLİYOR”

Oyun terapisinin çocukların duygularını ve yaşadıkları sorunları dışa vurmalarına yardımcı olduğunu kaydeden Hamoğlu, “Bu terapi yöntemi çocuğun kendisini etkileyen durumlarla ilgili farkındalığının artmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Oyun terapisinde kullanılacak temalar ve teknikler ile çocuğun ne söylemeye çalıştığı daha belirgin şekilde anlaşılıyor. Merkezimizde bulunan oyun terapi odası her seans sonrasında temizlik kurallarına uygun bir şekilde dezenfekte edilmektedir” ifadesini kullandı.

PANDEMİDEN DOLAYI AÇILIŞ YAPILAMADI

Pandemi dolayısıyla halk sağlığını tehlikeye atmamak için açılış yapmadıklarını dile getiren Hamoğlu, şunları söyledi: “Hizmet vermeye başladığımızı duyan, bizleri yalnız bırakmayan, arayan, ziyarete gelen, çiçek gönderen, sevincimize ortak olan herkese teşekkür ediyorum. Merkezimiz hakkında detaylı bilgi almak isteyenler 03642144745 numaralı telefondan bizlere ulaşabilir.”

TUBA HAMOĞLU KİMDİR?

1993 yılında Çorum’da doğan Tuba Hamoğlu, Engin Hamoğlu ile evli ve bir çocuk annesi. 2016 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olan Hamoğlu, 1,5 yıl özel bir okulda çalıştı. Alanında yetkin birçok isimden eğitim aldı. Şu an kendi kurmuş olduğu Işık Danışmanlık Merkezi’nde hizmet vermekte. (Nurdan AKBAŞ)