İşgalden kurtarılan yerlerin imarı konusunda işbirliği 

Kabulde, Bakü Büyükelçisi, hemşehrimiz Doç.Dr. Cahit Bağcı da hazır bulundu.

İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra bölgede “Zengezur” koridoru üzerinde çalışıldığını ve bu koridor sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir bağlantı sağlanacağını ifade eden Aliyev, “Zengezur koridorunun önemli bir bölümü Ermenistan'da yapılmalı. Böylece yeni bir koridor açılacak ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu bağ daha da güçlenecektir” ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu ise, işgalden kurtarılan bölgelerin imarı konusunda işbirliği yapacaklarını vurgulayarak, “İnşallah sizlerin talimatı ile tüm projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Özellikle demiryolu konusunda çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

(İHA)

