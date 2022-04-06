“İşçilerin maaşı asgari ücret seviyesine düştü”

Hak-İş İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Şube Başkanı Köroğlu TÜİK tarafından Mart ayı enflasyonunun yüzde 61.14 olarak açıklandığını hatırlatarak ülkedeki son ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Şubat ayında yaptıkları değerlendirmede enflasyonun artacağını söylediklerini hatırlatan Mustafa Köroğlu, “Bizim derdimiz geçim şartlarını düşünerek emekçileri mağdur etmeyen bir anlayışla masaya oturmaktır” dedi.

TÜİK’in enflasyonu yüzde 61.14 açıklamasına rağmen çalışanların çok daha ağır olarak hissettiği hayat pahalılığının işçilerin maaşlarını üç ay içinde erittiğini, alım gücünü düşürdüğünü anlatan Mustafa Köroğlu, “Üyelerimizin şuan aldığı ücretle insanca yaşaması ailelerini geçindirmesi dayanması imkansız hale geldi. Dünyada küresel mekanizmanın insanları niçin açlığa mahkum etmek için gıda, enerji ve tedarik zincirlerini üzerinde oyun oynadığını doğru okumamız lazım. Bugün çalışanlar, alt gelirli yurttaşlarımız zor durumda. Geçim sıkıntılarımız her geçen gün artarak devam ediyor. İşçilerin sahadaki huzursuzluğu geçim sıkıntılarından dolayı artıyor, Bu durumu işverenlerimizin görmesi, buna göre adım atması gerekmektedir. Bu gün artan yol ve yemek maliyeti ile işçilerimiz maaşları asgari ücret seviyesine düşmüştür. Önümüzdeki ay enflasyonun yine artacağını öngörüyoruz. Bir kez daha işverenlerimizin çalışanlarının ve ailelerinin hukuklarını korumak için yeni bir düzenleme yapmaları için çağrıda bulunuyoruz. Aksi taktirde çalışanların huzursuzluğu, ailelerin mutsuzluğu gün ve gün artacaktır” şeklinde konuştu.

(Aliye ÖNCEL)

