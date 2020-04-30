İşçiler için meydana çıktılar

Hak-İş Çorum İl Başkanı Mustafa Köroğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs'ta birlikte olduklarını ifade etti.

Korona virüs salgını nedeni ile kitlesel kutlama imkanı olmasa da, 1 Mayıs’ta, ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerde olduklarını belirten Köroğlu, beraberinde Hak İş’e bağlı Özsağlık-Sen İl Başkanı Hüsnü Aykan, Öz Güven-Sen İl Başkanı Selim Güloğlu, Öz Toprak-İş İl Başkanı Elvan Gayretli ve Öz Büro İş Sendikası İl Başkanı İsmail Karakaş ile birlikte yaptığı açıklamada, Hak-İş olarak, 1 Mayıs’ta;

Kısa Çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesini istediklerini, bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını olumlu bulmadıklarını ve bununla birlikte ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine Hayır dediklerini ifade etti.

Kadeş Meydanı’nda yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bütün sağlık emekçilerimiz için eşit haklar istiyoruz. Taşerondan kadroya geçen emekçilerin TİS sürelerinin öne çekilmesini istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümü istiyoruz.

Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesi istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. İşyerlerinde İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasını istiyoruz.

Emekçi kardeşlerimize Sen sağlığını koru, emeğini biz koruruz diyoruz. Tüm emekçilerimizi güvende olmak için Hak-İş ile birlikte mücadeleye davet ediyoruz.

HAK-İŞ olarak; 1 Mayıs’ta ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileri, mağdurları, mazlumları ile küresel salgına karşı tüm insanlık adına dayanışmamızı yinelemek için buradayız. İnsan onuruna yaraşır saygın iş istiyoruz. Yoksulluğun önlenmesini, Kayıt dışı çalışmanın sonlandırılmasını istiyoruz.

Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hâkim olduğu bir Türkiye’nin kıvancını yaşıyoruz.

Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz” denildi.

(Erkan BAYATLI)