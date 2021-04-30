“İşçi kardeşlerimizin gösterdikleri fedakârlık ve gayrete minnettarız”

Ceylan mesajında, “Gece gündüz emek vererek alın teriyle ekmeğinin peşinde olan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramlarını kutluyorum” dedi.

“1 Mayıs, 2008 yılından itibaren Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanmaya başlanmış ve 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM’de kabul edilen yasa ile resmi tatil ilan edilmiştir. İşçilerin hakları, güvenli ortamlarda çalışmaları, ülkemizin gelişebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır” diyen Ahmet Sami Ceylan, “İşçiler, ülke ekonomisinin altyapısını oluşturmaktadır. Onlar yeri geldiğinde toprağa can veren tohumları ekerler, yeri geldiğinde maden ocaklarında bazen bir bina yapımında ve bazen fabrikalarda günün erken saatlerinde başlayan yolculuklarında emek vererek çalışırlar. Ülke olarak onlara çok şey borçluyuz. İşçilerin sorunlarının çözümü ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde önemli çalışmalar gerçekleştirdik ve bunları geliştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Ceylan, “İşçi kardeşlerimizin Türkiye’nin ekonomik alanda büyümesi ve gelişmesi açısından gösterdikleri fedakarlık ve gayrete minnettarız. Bu vesileyle emeğin ve fedakarlığın, alın terinin bayramı olan 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

