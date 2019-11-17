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İş kazasında yaralandılar

Çorum merkez ve ilçelerinde çok sayıda işçi geçirdikleri kazalar nedeniyle hastanelik oldu.

İş kazasında yaralandılar

Çorum merkez ve ilçelerinde çok sayıda işçi geçirdikleri kazalar nedeniyle hastanelik oldu.

17 Kasım 2019 Pazar 23:05
İş kazasında yaralandılar

Alınan bilgiye göre Dodurga Alpagut Köyü’nde B.C (40) isimli işçi ayağına taş parçası düşmesi sonucu, aynı işyerindeki E.E (43) ise profil kasayı ilerletmek için ittirdiği esnada elinin üzerine kömür parçasının düşmesi sonucunda hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Dodurga Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerine müteakip taburcu edildi.

Sungurlu Gökçam Köyü’nde İl Özel İdaresi’ne ait kamyon ile çöp toplayan H.Y (30) elini çöp konteynırına sıkıştırması sonucu yaralanırken, Sungurlu Kaledere’de K.K (37) isimli inşaat işçisi de yüksekten düşerek yaralandı. İskilip’te F.T (32) ayağına, M.Ö (34) karnının üzerine kömür parçasının düşmesi nedeniyle; S.K (32) ise ayağını demire vurması sonucu hastanelik oldu.

Merkeze bağlı Pınarçay mevkiindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde de çok sayıda kaza yaşandı. OSB’deki bir işyerinde çalışan H.Ç sağ eline metal parçası batması; Ü.K (35) yerde sıvı halde bulunan bakır solüsyonunu çekpas ile temizlediği esnada bahse konu sıvının yüzüne sıçraması; R.Ş (20) elindeki kalıpları ayağına düşürmesi; S.T (49) ayağını burkması; E.K (21) kalıpları eline düşürmesi; H.I.T (kalıpları rafa yerleştirirken ayağının kayarak düşmesi; A.Ç (33) ayağın kayarak düşmesi; T.E (47) demir parçalarını ayağına düşürmesi; F.Ü (28) elini zincire sıkıştırması; M.Ç (47) ise ayağına çivi batması sonucu hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kuşsaray Köyü’nde B.S (45) çöp boşaltım işi yaptığı esnada ayağının kayması sonucu yere düşerek hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanırken, bir okulda çalışan B.A elini kapıya sıkıştırması, Bayat’ta çalışan H.A ayağına çivi batması,

Çorum merkezde çalışan G.Z hurdalıktaki camın elini kesmesi; Mimar Sinan’da çalışan E.U eline demir parçası düşürmesi; Gülabibey Mahallesi’nde E.K bıçakla elini kesmesi; Akkent Mahallesi’nde ise A.E eline çekiç vurması sonucu hastanelik oldu.

(Haber Merkezi)

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