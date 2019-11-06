İş kazasında yaralandılar

Alınan bilgiye göre Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde bir işyerinde çalışan H.D (22) isimli kişi kafasına demir parçası düşmesi sonucu yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

OSB’deki diğer kazada R.Ç (59) isimli işçi kaş bölgesine spiral taşı gelmesi neticesinde hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanırken, S.K (34) sağ elini kapıya sıkıştırması; Ş.K (40) ise sol elini testere ile kesmesi sonucu hayatı tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yavruturna Mahallesi’nde B.H işyerine ait motosikletten düşerek; Mimar Sinan Mahallesi’nde S.K işyerinde pulanya makinasına sol elinin üçüncü parmağını kaptırması neticesinde; Fatih Caddesi’nde N.G fayans kestiği sırada elinden hayati tehlike arz etmeyecek şekilde, D.Y isimli işçi ise ayağının burkulması sonucu yaralandı.

İskilip Çomu Köyü’nde M.B (48) sağ ayağının üzerine demir parçasının düşmesi sonucu yaralanırken, İskilip Çavuşoğlu Köyü’nde Ş.G (32) sağ elini demire sıkıştırması sonucu yaralanarak İskilip Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Merkez Karapınar Köyü’nde ikamet eden A.Ç (67) çalıştığı sırada traktör römorkuna sol el başparmağını sıkıştırması sonucu yaralanırken, Sungurlu Aydoğan Köyü’nde ise A.E (21) isimli kişi ise sağ gözüne fren yayı çarpması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisine müteakip taburcu edildi.

(Haber Merkezi)