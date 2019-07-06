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İş kazasında yaralandılar

Çorum’da çok sayıda işyerinde yaşanan kazalarda bir çok işçi yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

İş kazasında yaralandılar

Çorum’da çok sayıda işyerinde yaşanan kazalarda bir çok işçi yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:57
İş kazasında yaralandılar

Alınan bilgiye göre Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan kazalarda çok sayıda işçi yaralandı. Buna göre K.A (28) isimli işçi temizlik yaptığı esnada elinde kırılan çay bardağı sağ elini kesmesi sonucu M.K (35) isimli işçi gözlerine demir sülfat tozunun kaçması sonucu; B.D (26) isimli işçi el arabasının sağ ayağının üzerine devrilmesi sonucu hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Çorum’da bir kamu kurumunda çöp toplama işinde çalışan T.K (23) isimli işçi Çıkrık Köyü’nde çöp topladığı esnada çöp kamyonu arkasından düşerek yaralanırken, Ankara yolu üzerindeki bir fabrikada çalışan S.D (37) ise temizlik yaptığı esnada düşerek kafasını yere vurarak yaralandı.

Merkez Çeşmeören Köyü’nde N.K (44) isimli işçi çöp konteynırına çöp yüklediği sırada elini sıkıştırarak yaralanırken, Dodurga Alpagut Köyü’nde ise A.Ç (46) isimli işçi demir mazgala ayağının takılarak düşmesi neticesinde sol dizinden hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

(Haber Merkezi)

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