İş kazası yaraladı

Alınan bilgiye göre Mimar Sinan Mahallesi’nde önceki gün sabah saatlerinde yaşanan kazada H.D isimli işçi çalıştığı işyerinde elini kayışa kaptırması sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı. Yaralı işçi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çepni Mahallesi’nde bulunan bir işyerinde çalışan M.B.B isimli işçi ise çalıştığı işyerinde merdivenden düşmesi sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanarak hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.
İki iş kazasıyla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.
(Haber Merkezi)