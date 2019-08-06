İş kazalarında çok sayıda işçi yaralandı

Alınan bilgiye göre Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir işyerinde çalışan A.Ö (28) isimli genç elektrik bölümünde çalıştığı sırada kullandığı cihazın prizinin patlaması neticesinde meydana gelen elektrik çarpması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralı kendi imkânları ile geldiği Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip taburcu edildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan Ş.Ş (23) isimli genç imalat bölümünde çalıştığı esnada düşerek yaralanırken, aynı bölgedeki başka bir işyerinde çalışan H.P (34) isimli işçi ise makinada çalıştığı esnada sol el yüzük parmağını makinaya sıkıştırması sonucu ve başka bir işyerinde ise O.K (25) isimli genç de kafasına demir parçası düşmesi sonucu yaralanarak Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Ayrıca Sungurlu Kırıkkale Karayolu üzerindeki bir işyerinde çalışan M.B (52) hayvan derisi yüzmek için kullandığı calaskanın kafasına çarpması; Osmancık Çiftlik Mahallesi’nde H.T isimli işçi çiğ tuğlaları fırına sürdüğü esnada, kırılan tuğla parçasının gözüne gelmesi; Osmancık Güney Mahallesi’ndeki bir işyerinde S.K isimli işçi bisiklet tamiri yaparken elinin kayarak kesilmesi; Bahçelievler Mahallesi’nde Ü.B isimli kişi pastırma kestiği esnada parmağını pastırma kestirme makinasına kestirmesi; S.S isimli kişi temizlik yapılan yerde yürüdüğü esnada ayağının kayarak düşmesi; Yeniyol Mahallesi’nde A.C isimli işçi malzeme taşırken ayağının burkulması, Merkez Gülabibey Mahallesi’nde ise S.U isimli kişi işyerinde ayağının asansör boşluğuna sıkıştırması sonucu yaralandı.

İş kazalarıyla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)