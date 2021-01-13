İş dünyasının sorunları CHP’ye aktarıldı

TSO Başkanı Başaranhıncal, beraberinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Turgut İlgü ve Mustafa Özbayram ile birlikte CHP’ye nezaket ve istişare amaçlı bir ziyarette bulundu.

TSO heyeti, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve İl Sekreteri Aydın Taşkın tarafından karşılandı.

Ziyaret sırasında Çorum’un temel sorunları, pandemi süreci ve iş dünyasının sorun ve talepleri ele alındı.

CHP İl Başkanı Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilimizin temel sorunlarının çözümü ve iş dünyasının taleplerinin karşılanması noktasında sivil toplum ve meslek kuruluşları ile birlikte hareket ettiklerini, üzerlerine düşen görevi her zaman yapmaya hazır olduklarını ifade etti.