İş dünyasına “Tahran ATİK Uluslararası İş Forumu” daveti

17-20 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan konseyle ilgili Çorum ATİK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Körfez ülkeleri ve Orta Asya Merkezi pazarlara açılım teması ile gerçekleştireceğimiz ‘Tahran ATİK Uluslararası İş Forumu’ ve plaket töreninin ülkelerin ikili ticaret ve ekonomik ilişkileri geliştirme stratejilerine katkısı olacaktır. Farklı ülkelerin pazarlarına açılmak ve varlığınızı potansiyel müşterilerinize tanıtmak için Tahran ATİK uluslararası iş formu ve plaket töreninde yerinizi almaya davet ediyoruz.

Inovasyon ve Know How Dış Ticaret ilkesi ile her iki ülke arasındaki yatırım fırsatlarını işbirliği imkanlarının değerlendirileceği ikili iş görüşmelerine katılıp etkinliğimize katılım rezervasyonunuzu Çorum ATİK merkez ofisimize şahsen yapmanızı önemle rica ederiz. Son katılım ve başvuru tarihi 05 Aralık 2019."

değer katmak için aşkla ve şevkle çalıştıklarını ifade eden Aşgın, "Şehri birlikte yöneteceğiz derken samimiydik bugün tavrımız her alanda tavrımızla bunu gösteriyoruz şehrimizin her kesimini her paydaşını istişare toplantılarıyla yönetim mekanizmasına dahil ediyoruz. Akıllı Şehirler Yol Haritası projesinde de, Hitit Üniversitesi, İl Etüt Proje Müdürlüğü, Bilsem, Ticaret Sanayi Odası, Emniyet Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı, Kent Konseyi, Mimarlar Odası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte istişare toplantıları yaparak projeden elde edilecek faydayı en üst düzeyde tutmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.