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“İş dünyası destek bekliyor”

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 2 yıldır pandemi süreci nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan iş dünyasının, diğer taraftan da yüksek maliyetler, zamlar ve ekonomik krizle mücadele ettiğini söyledi.

Güncel 04.04.2022, 21:51
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“İş dünyası destek bekliyor”

Tahtasız, iş insanlarının Maliye, Sosyal Güvenlik Kurumu ve iş güvenliği personelinin artan denetimi ile de bunalıma girdiğini, iş dünyasını rahatlatacak ve önünü açacak her türlü tedbirin alınması gerektiğini ifade etti.

Beraberinde parti yöneticileri ile birlikte Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nü ve bazı firmaları ziyaret eden Tahtasız, iş dünyasının sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı. OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Bülent Demirci ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Tahtasız, yeni yönetime başarılar diledi.

Tahtasız, OSB’de faaliyet gösteren firmaların doğalgaz fiyatlandırması konusunda haksız rekabetle karşı karşıya bulunduğunu, OSB’ler dışında faaliyette bulunan sanayiciye göre 3.40 kat daha fazla fiyattan doğalgaz bedeli ödediklerini belirterek, buna rağmen birkaç gün önce doğalgaz ücretlerine yeni ve yüklü bir zammın daha yapılmasının sorunları daha da büyüttüğünü dile getirdi.

Tahtasız, “OSB’de faaliyette bulunan firmalara uygulanan tarifeler, haksız rekabeti önleyecek şekilde yeniden düzenlenmeli ve firmaların bireysel tüketimleri dikkate alınmalıdır” şeklinde konuştu.

Tahtasız, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nin genişletilmesi, büyümesi ve altyapı sorunlarının çözümü için gereken tüm tedbirlerin alınmasını isteyerek, 8500 kişinin istihdam edildiği bölgeye hafif raylı tramvay hattının bir an önce planlanmasını talep etti.

Gerek ekonomik sorunlar, artan maliyetler, sürekli gelen zamlar, gerekse pandemi süreci nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Çorum iş dünyasının hükümetten destek beklediğinin altını çizen Tahtasız, sanayici ve iş insanlarının en büyük beklentisi olan havaalanı ve demiryolu konusunda ciddi ve somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, ilimizin ekonomik anlamda kalkınması, hamleler yapması için bu iki büyük yatırımın mutlak suretle gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Çorum OSB’de parsellerin yüzde 80 oranında dolduğunu, kalan yüzde 20’lik bölümün ise 1-2 yıl içerisinde dolmasının tahmin edildiğini ifade eden Tahtasız, “Yeni genişleme alanına ihtiyaç duyuluyor. Bölge için 10-20-50 yıllık büyüme planlaması yapılmalı ve ilerde sorun yaşanmaması için gereken tedbirler bir an önce alınmalıdır” dedi.

CHP İl Başkanı Tahtasız, Çorum’un bir turizm ve sanayi şehri olduğunu anlatarak, Çorum’un önünü açacak yatırımlara öncelik verilmesini önerdi.

Son dönemlerde doğalgaza, elektriğe, akaryakıta ve hammadde fiyatlarına gelen yüksek zamların sanayiciyi zor durumda bıraktığını, üretimin artık neredeyse imkansız hale geldiğini anlatan Tahtasız, üretimin önündeki tüm engellerin kaldırılması ve iş dünyasına gereken kolaylıkların sağlanması için harekete geçilmesini talep etti.

Yaptığı ihracatla, yarattığı istihdamla, sağladığı katma değer ve üretimle ülkemizin geleceğini şekillendiren iş dünyasının sesine kulak verilmesini isteyen Tahtasız, bu noktada üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları her zaman yerine getirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Tahtasız, sorunların çözümü ve beklentilerin karşılanması için mücadele edeceklerini, talepleri parti genel merkezine ve ilgili kurumlara ileteceklerini söyledi.

Ziyarete; İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile birlikte Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Başkan Yardımcıları; Duran Arslan, Ümit Er, Burhan Erdem ve Ali Bükücü katıldı.

Çorum OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Demirci ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekilere teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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