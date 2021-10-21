Iraklı uyruklu adam evinde ölü bulundu

Çorum'da Irak uyruklu Hasan Abdulhur Atıyah (53), kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Yavruturna Mahallesi Esnafevler 2.Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir evde oturan Hasan Abdulhur Atıyah sabaha karşı fenalaştı. Yanında bulunan arkadaşı 112 acil servis ekiplerini arayıp yardım istedi. Eve gelen sağlık görevlileri şahsın öldüğünü belirledi. Eve gelen polis ekipleri ise ölüm olayı ile ilgili inceleme yaptı. Hasan Abdulhur Atıyah’ın kalp ve şeker hastası olduğu, yüzde 40 bedensel engelli olduğu, toplamda yüzde 80 engelli raporunun olduğu belirtildi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Atıyah’ın cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



