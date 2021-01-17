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İntihar etmek için çıktığı binadan, kendisini polise ihbar etti

ÇORUM’da M.Ö.,, çeşitli sorunları olduğu gerekçesiyle çok katlı binanın çatı katına  çıktı. Polisi arayıp intihar edeceğini söyleyen M.Ö’yü polis bulup ikna etti.

Güncel 17.01.2021, 22:17
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İntihar etmek için çıktığı binadan, kendisini polise ihbar etti

Olay akşam saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde bulunan çok katlı bir binada meydana geldi.
İddiaya göre,  M.Ö., eşini ve 155 polis imdat’ı arayıp  bir binanın çatısında olduğunu ve intihar edeceğini söyledi.
İhbar üzerine polis  tam adres vermeyen M.Ö'yü’ yüksek binaların çatı katlarında aramaya başladı. Ekipler  bir süre sonra bir otelin yanındaki çok katlı binanın çatı katında M.ö’ye  ulaştı.
Polisin  ve eşinin 30 dakikalık  ikna  çabaları sonrası M.Ö., çatıdan aşağıya indirilerek ambulansla  Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak  tedavi altına alındı. Polis intihar girişimiyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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