İntihar etmek için çıktığı binadan, kendisini polise ihbar etti

Olay akşam saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde bulunan çok katlı bir binada meydana geldi.

İddiaya göre, M.Ö., eşini ve 155 polis imdat’ı arayıp bir binanın çatısında olduğunu ve intihar edeceğini söyledi.

İhbar üzerine polis tam adres vermeyen M.Ö'yü’ yüksek binaların çatı katlarında aramaya başladı. Ekipler bir süre sonra bir otelin yanındaki çok katlı binanın çatı katında M.ö’ye ulaştı.

Polisin ve eşinin 30 dakikalık ikna çabaları sonrası M.Ö., çatıdan aşağıya indirilerek ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis intihar girişimiyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.