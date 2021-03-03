“İnternet hattı yok, öğrenciler mağdur”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Bahçelievler Mahallesi’nde internet olmadığı için mağduriyet yaşayan öğrencilerin ve velilerin sorunlarını dinledi.

Vatandaşların 5 yıldır Türk Telekom’a dilekçe vermesine rağmen bugüne kadar olumlu bir yanıt veya dönüş alamadıklarını dile getiren Mehmet Tahtasız, “Burada 3 apartmanın internet hattı yok. Pandemi döneminde uzaktan eğitim sistemi nedeniyle öğrenciler internet olmadığı için derslerini yapamıyor, sınavlara hazırlanıp giremiyor. Öğrencilerimiz derslerinden geri kalmış durumda.

İnternet altyapısı kurulması ve hat bağlanması için defalarca dilekçe verilmesine rağmen henüz sonuç alınamamış. Telekom yetkililerinden acilen buraya hat çekmesini, öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermesini bekliyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)