“İnsanların toplu bulunduğu yerlerde maske takmak zorunlu”

“Dışarıya çıkma zorunda olan vatandaşlarımız içinde yeni bir uygulama başlatıyoruz” diyerek yeni kararı daha açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yarından itibaren pazar yerleri marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalıştığı yerlerde benzer tedbirler alınacaktır. Türkiye genelinde insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbiri almayı sürdüreceğiz. Şehirlerimizin tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken ilave tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil tüm kamuya açık alanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak. Sosyal mesafeye en az 3 adım olacak mutlaka riayet edilecektir. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken adli ve idari cezalar uygulanacaktır. Amacımızı vatandaşımıza eziyet etmek değil, hem kendi sağlığını hem de onlarla temas edenlerin sağlığını güvence altına almaktır. Ülkemizde hayatı ne zaman normale döneceği 83 milyon olarak bizim elimizdedir. Kurallara ne kadar iyi riayet edersek, salgının seyrini o kadar hızlı kontrol altına alır ve tehdidin tamamen ortadan kaldırabiliriz. Aksi halde bugün üzüntüyle takip ettiğimiz kimi ülkelerin durumuna düşmemiz kaçınılmazdır” şeklinde konuştu.