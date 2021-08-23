“İnsanlar meyve sebzenin tadına Google görselinden mi bakacak?”

Ayyıldız Hareketi İl Koordinatörü Bedii Onan, meyve ve sebze fiyatlarının yüksekliğinden dert yanarak mevsimi olmasına rağmen bir çok ürünün ateş pahası hale geldiğini belirtti.

AK Parti iktidarının çalışan kesim ve emeklilere rahat bir yaşam sürdürecekleri ücret politikası izlemesi gerektiğini belirten Ayyıldız Hareketi İl Temsilcisi Bedii Onan, “öngörülen enflasyon oranı” adı altında emeklilere yapılan zamlara tepki gösterdi.

Devletin resmi kurumlarının (TÜİK) açıkladığı enflasyon ile çarşı pazarın enflasyonu arasında büyük fark olduğunu ve bu durumun tüm çalışanları ve emeklileri yıllardır mağdur ettiğini belirten Bedii Onan, “İktidar yıllardır çalışan kesim ve emeklilerin geçim dertlerini ve feryatlarını görmezden ve duymazdan gelmiş, yine öngörülen enflasyon denilen düşük maaş zamları vermeye devam etmiş, vatandaşımız tüm ürün ve hizmetlerin fiyat artışına yetişememiştir. Vatandaşımızın büyük çoğunluğu fakr ü zaruret içinde yaşama tutunmaya çalışmaktadır.

Yeni dönem toplu iş görüşmelerinde iktidarın öngördüğü zam miktarları halkın satın alma gücünü, refahını arzu edilen seviyeye yükseltemeyecek kadar cüzidir. Bu sebeple iktidar, çarşı ve pazar gerçeklerini görerek maaş zammı teklif edip, çalışanları ve emeklileri memnun edecek bir hamle de bulunmalıdır” diye konuştu,

Yaz mevsimi yaşanmasına rağmen vatandaşların büyük kısmının bırakın marketlerdeki sebze meyveyi, semt pazarlarında bile satılan ürünlerin yanına dahi yaklaşamadığını ve uzak durduğunu anlatan Onan sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanlar bu mevsimde, sebze ve meyvelerin tadına bakamaz ise, Google’daki görsellere mi bakması gerekir? Teklif edilen yüzde 6+6’lık zam ve enflasyon farkı ödeme teklifi toplumu tatmin edecek öneriler değildir. ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ cümlesine uygun maaş artışları, hem toplumu rahatlatacak, oluşacak tüketim ile, hem esnaf ve sanatkar kazanacak ,hem de devletin oluşacak, ticari faaliyetlerden dolayı vergi geliri de artacaktır.

Beklentimiz vatandaşın rahatlığını ve yaşam kalitesini yükseltecek bir maaş zammı teklifidir. Bu beklentilerin karşılanması da elzemdir. Geçmiş seçim dönemlerinde seçim vaadi olarak seslendirilen 3600 ek gösterge beklentisi, yine TİS dönemimde gündeme getirilmiştir. Bu TİS döneminde bahsi geçen 3600 ek gösterge vaadinin bir başka TİS’e kalması, ilgili kesimlerde hayal kırıklığı ve güvensizlik oluşturacaktır. Bu sebeple seçim dönemlerinde verilen sözlerin yerine getirilmesi ve 3600 ek göstergenin kanunlaştırılması beklentimizidir”

(Haber Merkezi)

