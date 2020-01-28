“İnsan Sesi”ne alkış

Jean Cocteau’nun yazdığı, Duygu Urhan’ın yönettiği tek perdelik oyun 24 Ocak 2020 Cuma günü saat 20.00 ve 25 Ocak 2020 Cumartesi günü ise 14.00 ve 20.00 olmak üzere 3 kez sahnelendi.

Devlet Tiyatro Salonu’nda kapalı gişe oynanan +13 yaş sınırı bulunan ve Duygu Urhan’ın yöneterek oynadığı oyun büyük beğeniyle izlendi.

Oyunun konusu ise şu şekildeydi; “Telefonun bir ucunda, terk edildiği için acı çeken, fakat bunu asla göstermeyen, ayrılığın son anında bile tutkusunu gizli bir bağlılıkla sürdüren bir kadın; diğer ucunda ise, veda ederken bile dürüst olmayı beceremeyen bir erkek var. Sıradan bir ayrılık öyküsü, ama her ne olursa olsun sevdiği adama inanmak isteyen kadının nereye kadar dayanacağı, ne zaman pes edeceği, tutunduğu dalı ne zaman bırakıp bırakmayacağıiçerisinde bir uyanış hikayesi”

(Aliye ÖNCEL)