İnsan Kaynakları’na 52 milyon lira bütçe

Çorum İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 2022 mali yılı bütçesi 52 milyon 907 bin 890 lira olarak öngörülüyor.

Çorum İl Genel Meclisi Kasım ayı dördüncü toplantısını gerçekleştirdi. Mehmet Bektaş’ın başkanlığında yapılan oturum, açılış yoklaması ile başladı. Toplantıda İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 2022 mali yılı bütçesi görüşüldü.

Bütçe kalemleri hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Türker tarafından meclis üyelerine bilgi verildi. Türker, bütçenin 17 milyon lirasının personel giderleri için, 14 milyon lirasının memurlar için, 4.8 milyon lirasının temel maaşlar için, 4.1 milyon lirasının taban aylığı için, 8.9 milyon lirasının zamlar ve tazminatlar için kullanılmasının öngörüldüğünü bildirdi.

(Taner ŞİMŞEK)

