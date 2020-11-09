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“İnsan Kaynakları”na 34.5 milyon lira bütçe

Çorum İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 2021 mali yılı bütçesi 34 milyon 597 bin 900 lira olarak öngörülüyor.

Güncel 09.11.2020, 23:49
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“İnsan Kaynakları”na 34.5 milyon lira bütçe

İl Genel Meclisi Kasım ayı sekizinci toplantısını gerçekleştirdi. Osman Günay’ın başkanlığında yapılan oturum, açılış yoklaması ile başladı. Toplantıda İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 2021 mali yılı bütçesi görüşüldü. Bütçe kalemleri hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Türker tarafından meclis üyelerine bilgi verildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2021 mali yılı teklif bütçesi 34 milyon 597 bin 900 lira olarak öngörüldü.

(Haber Merkezi)

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