İnşaatı devam eden okullarda inceleme

İnşaat ve Emlak Şube Müdürü Müslim Kılıç ile yapımı süren okulların inşaat çalışmalarını inceledikten sonra açıklamada bulunan Sarı, "Çorum Merkezde yapımı süren okullarımız en son sistem ile deprem yönetmeliklerine uygun bir şekilde yapılmakta. İlimizde çok önemli eğitim yatırımları gerçekleştiriyoruz. İlimizin eğitim alanında daha iyi bir konuma gelmesi ve eğitim kalitesinin daha da arttırılması amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. İnşaatların önümüzdeki eğitim öğretim yılında hizmete girmesiyle okullardaki öğrenci yığılması ortadan kalkacaktır" dedi.

(Haber Merkezi)