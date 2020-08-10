İnşaatı devam eden okullarda inceleme
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, il merkezinde inşaat çalışmaları süren 24 derslikli Bekir Aksoy İlkokulu, 20 derslikli Karakeçili Ortaokulu, 20 derslikli Gülabibey İlkokulu ve 16 derslikli Karşıyaka Ortaokulu'nu ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.
Güncel 10.08.2020, 20:20
90
İnşaat ve Emlak Şube Müdürü Müslim Kılıç ile yapımı süren okulların inşaat çalışmalarını inceledikten sonra açıklamada bulunan Sarı, "Çorum Merkezde yapımı süren okullarımız en son sistem ile deprem yönetmeliklerine uygun bir şekilde yapılmakta. İlimizde çok önemli eğitim yatırımları gerçekleştiriyoruz. İlimizin eğitim alanında daha iyi bir konuma gelmesi ve eğitim kalitesinin daha da arttırılması amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. İnşaatların önümüzdeki eğitim öğretim yılında hizmete girmesiyle okullardaki öğrenci yığılması ortadan kalkacaktır" dedi.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
22°
açık
Namaz Vakti 10 Ağustos 2020
|İmsak
|04:01
|Güneş
|05:39
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:41
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:24