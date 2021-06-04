İnşaat ve yıkıntı atıkları için geçici biriktirme alanı

Vatandaşların araması halinde inşaat atıkları Çorum Belediyesi ekipleri tarafından adresten alınarak biriktirme alanına getiriliyor. Bu sayede daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre oluşturulması hedefleniyor.

Çevre konusunda hassas bir hizmet politikası izlediklerini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “İskilip Caddesi’nde yeni spor salonu inşaatın arka kısmında bulunan 15 dönümlük araziye ‘İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geçici Biriktirme Alanı’ oluşturduk. Alanın etrafını tel örgü ile çevirdik. Gelen atıkların tartımı için 60 tonluk kantar oluşturduk. Bu alan sayesinde ev ve iş yerlerinde tadilat yapan vatandaşlar atıklarını getirebilecek bir yer oluşturduk. Atıklarını getiremeyen vatandaşlar belediyemizi aradığında yine ekiplerimiz giderek evlerinden bu atıkları teslim alıyor” dedi.



İnşaat atıklarının ücretlendirmesinde ise 2020 Ağustos ayı Belediye Meclisimizde aldığımız karar ve atıkların tekrar kazanılması için harcanacak giderlerin göz önünde bulundurularak belirlendiğini ifade eden Yağbat, “Atıkları ekiplerimiz adresten aldığında 50 kg’lık bir torbaya aldığımız ücret 3.50 kuruş iken, kişinin tesisimize atığını kendisi getirdiğinde ise ödeyeceği ücret 50 kuruştur. Döküm alını yeni belediye hizmet binasına 900 metre uzaklıkta. Atık alanının şehir merkezine yakın olması vatandaşlarımız için ayrı bir kolaylık sağlıyor. Tesisimize 8 aylık sürede vatandaşlarımız 87 ton 900 kg inşaat ve yıkıntı atığı getirdi. Belediyemizi arayarak atıklarının alınması talep eden vatandaşlarımızdan ise 175 ton 400 kg inşaat ve yıkıntı atığı topladık. Toplam 263 ton 300 kg inşaat ve yıkıntı atığının çevreye zarar vermesini önledik” dedi ve önceden kaçak olarak dökülen dere ve yol kenarlarında temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.



“İNŞAAT ATIKLARININ EKONOMİK DEĞERİ VAR”

Atıkların çevreye zararının önlenmesinin yanı sıra bu atıkları geri dönüştürüp ekonomiye katkı sağlayabildiğine değinen Başkan Yardımcısı Yağbat, “İnşaat ve yıkıntı atıkları geçici biriktirme alanımıza gelen küçük çaplı inşaat ve yıkıntı atıkları gerekli işlemlerden geçirerek tekrar kullanıyoruz. Yeni yaptığımız kaldırımların zemin dolgularını ve diğer altyapı dolgu çalışmaları bu atıklar ile yapıyoruz. Yaptığımız çalışma ile değersiz gibi görünen atıkları değerlendirip hem ekonomimize hem de çevremize fayda sağlıyoruz” diye konuştu.

Yağbat, çevreye kaçak olarak inşaat ve yıkıntı atığı dökenlerin tespit edilmesi halinde yasal işlem uygulanacağını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

