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İnşaat Mühendisleri Odası’ndan üyelerine meslekte onur plaketi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilciliği, mesleğinde 25, 40 ve 50. yıllarını tamamlayan Oda üyelerini plaketle onurlandırdı.

Güncel 05.01.2022, 18:43 05.01.2022, 19:17
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Kayalı Restoran’da düzenlenen plaket programı öncesi bir konuşma yapan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi ve İnşaat Yüksek Mühendisi Özgür Kılıç, pandemi şartları nedeniyle bir kaç yıl ertelemek zorunda kaldıkları etkinliği dar kapsamlı olsa da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Mühendislik mesleğinin temelinin güvene dayandığını belirten Kılıç, "Mezuniyet törenimizde mesleğimiz üzerine etmiş olduğumuz yeminimizin sorumluluğunu hayatımız boyunca taşırız. Bugün burada mesleğini onurla yürütmüş olan ve mesleklerinde 25, 40 ve 50 yılını tamamlamış meslektaşlarımıza plaketlerini vermek üzere toplandık. Kendilerini mesleklerini onurla temsil etmelerinden ve genç meslektaşlarımıza bu şekilde örnek olmalarından dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Meslektaşlarımızın bu onurlu günlerini, diğer meslektaşlarımızın da katılımıyla daha geniş kapsamlı yaşayamamanın üzüntüsü içindeyiz” dedi.
‘İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SİYASET ÜSTÜDÜR’
Normal şartlarda etkinliklerini bilimsel konferansların yanı sıra meslektaşlarının aileleri ile birlikte katıldıkları ve tanıştıkları etkinlikler kapsamında gerçekleştirdiklerini anlatan Kılıç, önümüzdeki yıllarda pandeminin sona ermesiyle birlikte her zamanki gibi etkinliklerini gerçekleştirmeyi umut ettiklerini söyledi. 
Kılıç, ayrıca İnşaat Mühendisleri Odası’nın siyaset üstü olduğunu belirterek, “Her kurumda mühendislerimiz vardır. Her kesimde, bütün köşe taşlarında, mihenk taşlarında mutlaka bir inşaat mühendisi bulunur. Genç meslektaşlarımıza tavsiyem mesleğinizi sevin ve mesleğinizi onurla bir adım ileriye yeni nesillere devredin” ifadelerini kullandı. 

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