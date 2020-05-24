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İnşaat maliyet endeksi sabit kaldı

İnşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre değişmedi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,92 arttı.

24 Mayıs 2020 Pazar 10:11
İnşaat maliyet endeksi sabit kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Mart ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre değişmedi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,92 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,08 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,17 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 2,95, işçilik endeksi yüzde 15,57 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,88 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,94 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,24 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,21, işçilik endeksi yüzde 15,59 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,79 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,66 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,08 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 1,06 azaldı, işçilik endeksi yüzde 15,48 arttı.

(Haber Merkezi)

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