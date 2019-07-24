İnşaat maliyet endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı Mayıs ayı İnşaat Maliyet Endeksi (İME) verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre % 1,69, bir önceki yılın aynı ayına göre % 24,86 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi % 2,18, işçilik endeksi % 0,59 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi % 24,30, işçilik endeksi % 26,17 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre % 1,67, bir önceki yılın aynı ayına göre % 25,45 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi % 2,15, işçilik endeksi % 0,65 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi % 25,02, işçilik endeksi % 26,39 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre % 1,75, bir önceki yılın aynı ayına göre % 23,01 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi % 2,30, işçilik endeksi % 0,38 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi % 22,10, işçilik endeksi % 25,38 arttı.

(Haber Merkezi)