İnegöl'de Çorum Dernekleri Federasyonu kuruldu

Çorum Dernekleri Federasyonu'nun kuruluş dilekçesi ilçe kaymakamlığı dernekler masasına teslim edilirken, alınan karar sonrası Çorum Dernekleri Federasyonu’nun kurucu başkanlığına Mehmet Yurttutan getirildi.

Yerel ve evrensel kültür değerlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını için federasyon çatısı altında bir araya geldiklerini ifade eden Kurucu Başkan Mehmet Yurttutan, “Federasyon, önce Çorumlu olma bilinci ile hareket eden, Çorumluların tanıtımını sağlamak için Türkiye’de ve dünyada bulunan hemşeri ve memleket temelli kurulmuş ve kurulacak kültür, eğitim, sosyal yardımlaşma ve dayanışma amaçlı dernekler arasında birlik ve beraberliği tesis edecek. Bu dernekleri bir çatı altında birleştirmek, milli ve manevi değerlerin yüceltilmesi, güçlendirilmesi, benimsenmesi ve tanıtılmasına katkıda bulunarak, toplumsal dayanışma duygusunu oluşturmak için İnegöl’de yaşayanların ekonomik, siyasi ve demokratik kültür seviyesinin yükseltilmesi adına çalışmalarda bulunacağız” dedi.

(Haber Merkezi)

