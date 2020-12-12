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İNCESU KANYONU’NU HİÇ BÖYLE GÖRDÜNÜZ MÜ?

Çorum’un Ortaköy ilçesinde bulunan İncesu Kanyonu, doğal güzelliğiyle büyülüyor.

Güncel 12.12.2020, 14:56 12.12.2020, 15:05
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Çorum’un Ortaköy ilçesinde bulunan İncesu Kanyonu, doğal güzelliğiyle büyülüyor. Yer yer 200 metre yüksekliğe ulaşan dev kayalıkların arasından akan Çekerek Irmağı, kanyon ziyaretçilerine doyumsuz bir seyir sağlıyor. Çorumlu drone pilotu Alptuğ Tekin’in çektiği “Alptuğ Tekin Art Studio” adlı youtube kanalında yayınlanan görüntüler, gri gökyüzüne uyandığımız bu günlerde izleyenleri hayran bırakıyor.

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