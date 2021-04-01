“İnançlar siyasete alet edilmesin”

Kısa adı DEVA olan Demokrasi ve Atılım Partisi’nin Çorum il yöneticileri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’ne tanışma ve istişare ziyaretinde bulundular.

Vakıf Başkanı, Dede Nurettin Aksoy, istek ve beklentilerini şöyle sıraladı:

“Eşit yurttaşlık, demokratik, laik, bilimsel eğitimin yanı sıra ötekileştirici ve ayrıştırıcı politikalardan vazgeçilmesi, cemevleri konusunda yasal düzenlemelerin yapılması, zorunlu din derslerinde bizlerin de hassasiyetlerine dikkat edilmesi, devletin bütün inançlara eşit mesafede olması, inançların siyasete alet edilmemesi, hak, hukuk adalet ve liyakatin ilkesel olarak esas alınması, devletin yurttaşına yatırım yapması, personel alımlarında ayrımcılık yapmaması.”

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ise görüşmede, Hacı Bektaş-ı Veli’nin “Adalet her işte, Hakk’ı bilmektir” sözünü kendilerine ilke edindiklerini, “Yolumuz; ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur” sözünü ise yaşam felsefesi olarak özümsediklerini belirterek, “Devletin dini yoktur. Devletin dini adalettir. DEVA Partisi olarak tüm yurttaşlarımıza eşit mesafedeyiz ve bu konuda üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız” dedi. (Haber Merkezi)